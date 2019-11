Foggia, scatta la friggitoria 'green': scagliozzi gratis in cambio di olio esausto

FOGGIA - La svolta green passa anche dalla golosità: a Foggia i titolari della "Friggitoria in Centro" hanno lanciato una simpatica iniziativa, tutti coloro che porteranno due litri di olio esausto riceveranno in omaggio un cartoccio di scagliozzi, (in barese 'sgagliozze') un must dell'antica tradizione culinaria pugliese.

L'iniziativa tutta social, lanciata sul profilo Facebook del locale, in poche ore, è diventata virale. "Hai dell'olio esausto e non sai come buttarlo nel modo corretto? - si legge su Facebook. Hai a cuore la salute del pianeta? Ti piace friggere a casa ma non vuoi inquinare? Conferisci da noi il tuo olio. Ti regaliamo un cartoccio di #scagliozzi ogni due litri di olio esausto".

Un modo intelligente per smaltire correttamente olio esausto e portarsi a casa degli squisiti fritti a costo zero, soprattutto nel periodo che porta al Natale.