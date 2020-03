L'italo-argentino Odino Faccia, Voce per la Pace nel mondo, dedica videomessaggio all'Italia

Il Cantante Italo-argentino Odino Faccia, Voce per La Pace nel Mondo e Candidato Premio Nobel per la Pace, supportato da 23 organizzazioni mondiale per la Pace, ha aderito alla Campagna #iorestoacasa ed ha inviato questo video messaggio per dare coraggio al popolo italiano. Odino si è fatto carico del compito di diffondere valori di Solidarietà, Speranza e Pace attraverso la sua musica, proprio perché Papa Francesco adesso, e i suoi due predecessori in passato, hanno riconosciuto nella sua voce un'energia unica, tanto da chiedergli di mettere in musica molti testi sacri e di premi Nobel.