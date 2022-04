Calcio, l'Andria in 90 minuti si gioca un'intera stagione

ANDRIA - Domani alle 17.30, la Fidelis si gioca tutto con il Messina. La squadra biancazzurra, infatti, deve necessariamente ridurre le distanze dal club siciliano, che occupa la quint'ultima posizione, per riuscire almeno a disputare i playout. La squadra di Di Bari e Di Leo ha trovato la giusta continuità nei risultati, ma non basta, perché domani bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sugli spalti si annunciano tanti tifosi a supporto dei biancazzurri. Non ci saranno Di Piazza, Tulli e Carullo (infortunati), oltre a Bonavolontà (squalificato). Tornano a disposizione Risolo, Riggio, Gaeta e Bubas. La presentazione del match è affidata al collaboratore tecnico, Vito Di Bari

(video da Facebook Fidelis Andria)