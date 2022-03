Mister Mignani: «Peccato, il Bari avrebbe voluto regalare una gioia ai suoi tifosi»

BARI - «Peccato, avremmo voluto regalare la grande gioia della B ai nostri tifosi. Ma è stata una partita sentita, non siamo riusciti a vincere. Una partita sentita lo era anche andando al di là del risultato a noi favorevole firmato in precedenza dal Catanzaro. Ma prendiamo un punto che serve ad aggiungere nuove certezze verso la focalizzazione dell'obiettivo che tutti aspettano». E' il commento a caldo del tecnico del Bari Michele Mignani nella conferenza stampa post partita dello zero a zero del Bari in casa con la Fidelis Andria. Come illustra la classifica, che spinge il Bari a cercare ancora il salto matematico in serie B, Mignani dice: «Serve una settimana di pazienza, il Bari oggi non è stato brillante ma resta sul pezzo... ».

(Fonte video Ssc Bari)