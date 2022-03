Calcio, problema di formazione per il Potenza: domani la trasferta a Monopoli

POTENZA - Derby appulo-lucano per il Potenza. I ragazzi di Arleo sono chiamati ad una trasferta difficile contro un Monopoli lanciatissimo, dopo le quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro partite di campionato. Per di più i pugliesi hanno avuto la possibilità di rifiatare, non avendo giocato domenica scorsa contro il Taranto. Invece, mister Arleo è alle prese con tanti dubbi di formazioni, causati dai numerosi acciaccati che cominciano a sentire le fatiche della tante partite ravvicinate, disputate nell'ultimo periodo di stagione. La presentazione del match è affidata al tecnico potentino

(video da Faceook Potenza Calcio Official)