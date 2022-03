Calcio, a Pagani trasferta ricca di insidie per il Foggia di Zeman

FOGGIA - Si va a Pagani, contro una formazione arcigna, in piena lotta per la salvezza. "Dobbiamo alzare l'asticella in questo momento della stagione", queste le parole del centrocampista Michele Rocca per presentare la trasferta di domani (inizio alle ore 21). Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Picerno, la squadra di Zeman è chiamata a confermarsi anche lontano dallo Zaccheria.

(video da Calcio Foggia 1920)