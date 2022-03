Calcio, l'Andria sfida anche i pronostici per la trasferta di Palermo

ANDRIA - Il pronostico è chiuso, ma l'Andria ci deve provare anche a Palermo. Nel turno infrasettimanale di domani (calcio d'inizio alle ore 15), la Fidelis è chiamata all'impresa per uscire indenne dal campo di una delle pretendenti al secondo posto in classifica. I biancazzurri sono chiamati a cancellare la prova non brillante contro il Latina. Non mancano le difficoltà in casa andriese, perché oltre ai quattro infortunati (Bortoletti, Tulli, Casoli e Benvenga) c'è anche lo squalificato Ciotti. La presentazione del match di domani è affidata al tecnico Di Bari.

(video da Facebook Fidelis Andria)