Calcio, Bari sulle ali dell'entusiasmo: domani arriva la Juve Stabia

BARI - Archiviata la vittoria di Catanzaro, il Bari si rituffa sul campionato e sulla sfida di domani. Al San Nicola (fischio d'inizio ore 21) arriva la Juve Stabia, lanciata nei giochi playoff dagli ultimi risultati. C'è grande entusiasmo in casa della capolista biancorossa, per i 10 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice in classifica. Un margine di vantaggio che permette di fare sonni tranquilli al Bari, ma guai ad abbassare la guardia. La sfida di domani è presentata da Guillaume Gigliotti.

(video da Facebook SSC Bari)