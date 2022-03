Mignani: «Questo 1-0 del Bari sul Francavilla lascia una felicità addosso»

BARI - «Questo è uno dei modi più belli di vincere, lascia tanta felicità addosso. La squadra merita l'affetto dei tifosi, i tifosi meritano una squadra che lotta». E' raggiante l'allenatore del Bari Mignani dopo il successo per 2-1 in casa col Francavilla, chje permette alla formazione biancorossa di cementare la leadership nella serie C di calcio, visto il +7 in classifica sul Catanzaro che ha perso a Monopoli. E' questo il verdetto del trentesimo turno della terza categoria professionistica.

(Fonte Video Ssc Bari)