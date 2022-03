Calcio, l'Andria cerca continuità sul campo della Turris

ANDRIA - Posticipata a domani la sfida dell'Andria sul campo della Turris. Mentre tutte le altre partite del girone C di serie C si giocheranno oggi, la Fidelis ha beneficiato del posticipo a domani, visto che lo scorso mercoledì ha dovuto disputare la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bolzano contro il Sud Tirol (biancazzurri sconfitti per 3-1). Testa di nuovo al campionato, dove c'è in ballo la salvezza. Gli andriesi devono dare continuità al successo di sabato scorso contro il Taranto. Mister Di Bari ritrova il difensore Legittimo e l'attaccante Sorrentino ma deve rinunciare agli infortunati Tulli e Benvenga. La presentazione dekl match di domani è affidata al tecnico andriese.

(video da Facebook Fidelis Andria)