Calcio, altro derby per il Bari: c'è la rivelazione Francavilla

BARI - Nuovo derby e nuova sfida d'alta classifica per il Bari. Dopo il buon pari conquistato a Foggia sabato scorso, i biancorossi ospitano domani alle 17.30 il Francavilla, terza forza del torneo e staccata di 6 punti dalla capolista barese. Per i galletti la necessità di muovere la classifica per tenere a distanza l'inseguitrice Catanzaro. Per il match di domani, torna a disposizione anche Botta dopo il lungo infortunio. La presentazione del match è affidata al tecnico Mignani

(video da Facebook SSC Bari)