Calcio, domani l'Andria a Bolzano per la sfida di Coppa Italia

ANDRIA - Domani, con inizio alle 16.30, la Fidelis sarà impegnata a Bolzano contro il Sud Tirol nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di serie C. All'andata in Puglia, finì 4-0 per i tirolesi che comandano la classifica del girone A di serie C. Poche le chance di approdare alla finale di Coppa per gli andriesi, che sono già concentrati sulla sfida di domenica contro la Turris. Per questo motivo, il tecnico Di Bari per domani darà spazio a chi ha giocato di meno fino a questo momento. Convocati anche diversi ragazzi della formazione Primavera.

(video da Facebook Fidelis Andria - foto Calvaresi)