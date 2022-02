Calcio, il rammarico del Foggia per il pareggio col Bari

FOGGIA - Per Zdeněk Zeman il 2-2 dello «Zaccheria» con il Bari porta questa verità nella sua casa Foggia: «Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo stati corti, vicini, nella ripresa ci siamo abbassati, abbiamo gestito male il vantaggio». Queste le parole del tecnico boemo nella conferenza stampa post partita valida per il 29° turno della serie B con la capolista Bari.

Zeman analizza con serenità la gara che ha avuto certamente due fasi distinte ma che ha avuto anche una protagonista indesiderata: «La pioggia non ci ha permesso di giocare come vogliamo, portando palla, impostando, oggi non era possibile».

All'ospite barese il tecnico del Foggia riconosce anche i meriti: «Loro sono una grande squadra, non sono primi per caso, hanno giocatori esperti che hanno saputo gestire meglio il terreno allagato».

Sabato 5 marzo, altro derby, altra corsa per prendere il treno dei playoff per il Foggia. La formazione rossonera sarà attesa dal Taranto, formazione col dente avvelenato per la sconfitta netta subita in casa dell'Andria. Il match dello «Iacovone» è fissato per le ore 17.30.

(Fonte video Calcio Foggia 1920)