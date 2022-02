Calcio, l'Andria lotta e fa suo il derby col Taranto

ANDRIA - Superato il tabù "Degli Ulivi" per l'Andria. La Fidelis torna a vincere in campionato dopo oltre tre mesi e soprattutto torna a vincere in casa per la seconda volta. A farne le spese è stato il Taranto che ha dovuto incassare 3 reti, in quella che è stata sicuramente la migliore prova stagionale del team biancazzurro allenato da Vito Di Bari. A commentare il match è il difensore andriese Leonardo Nunzella.