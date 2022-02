Baroni: «Lecce con le sue convinzioni contro il super Monza»

LECCE - L'allenatore del Lecce Marco Baroni non si trincera dietro l'etichetta fresca di ex capolista della serie B, riconoscendo la forza del Monza, a 24 ore dal big match di domani valido per la settima giornata di ritorno: «Lo sanno tutti che il club lombardo è quello che in assoluto nella Cadetteria ha fatto una campagna acquisti pazzesca, con una rosa tosta. Sarà una partita interessante, aperta a tutti i risultati. E' un bel test per noi» dice il tecnico fiorentino ed ex scudettato all'epoca del Napoli di Maradona.

Domani all’«U-Power» di Monza (con tifosi in massa dal Salento, si annuncia) il Lecce ci arriva «sgualcito» dal ko interno col Cittadella che, in settimana, gli ha fatto perdere la testa della classifica. Quell'1-2 è più di un segno di allarme sullo stato di salute del team giallorosso, visto che negli ultimi cinque match ha vinto solo una volta, collezionando sei punti sui 15 disponibili. Ma Baroni, alla vigilia dell'incontro, profonde positività nel gruppo, in vista di un impegno che lo vedrà di fronte ad un Monza che proviene dalla prova facile (4-1) sul campo del Pordenone. In classifica il Monza è dietro del Lecce di appena due punti. Per Baroni l'obiettivo principale, in un campionato dai turni forsennati, «è il recupero delle energie e infondere sicurezza soprattutto ai più giovani che non sono abituati a giocare questi tour de force in un campionato così duro».

Arbitra Doveri di Roma. Il match di Monza, come tutti gli altri del weekend del calcio italiano, comincerà con 5 minuti di ritardo per la protesta contro la guerra in Ucraina. Dunque fischio di inizio a Monza alle 15.35.