Calcio, arriva il Bari: cresce l'attesa a Foggia

FOGGIA - La sfida con il Bari non è mai una sfida come le altre. A maggior ragione se si affronta la prima della classe. Le motivazioni non mancano in casa Foggia, anche perché i rossoneri devono riscattarsi dallo stop rimediato lo scorso martedì sul campo della Turris. I punti cominciano a pesare e i satanelli hanno necessità di muovere la classifica per migliorare la posizione playoff. La presentazione della partita di domani (inizio alle 18.30) è affidata al tecnico foggiano Zeman

(video da Facebook Calcio Foggia 1920)