Calcio, Andria condannata a vincere nel derby col Taranto

ANDRIA - Fidelis condannata a vincere. La vittoria non si può più rimandare in casa Andria. Solo i tre punti possono rilanciare la squadra per cercare di accorciare le distanze dalle dirette concorrenti alla salvezza, e sperare almeno di disputare i playout. Domani (alle 17.30) al Degli Ulivi arriva il Taranto per un derby da ultima spiaggia per il team biancazzurro. La presentazione del match è affidata al tecnico andriese Vito Di Bari

(video da Facebook Fidelis Andria)