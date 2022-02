Calcio, il derby di Foggia un test importante per il Bari

BARI - Non c'è tempo per gioire in casa Bari, perché la squadra biancorossa è subito chiamata a confermare sorrisi e successo nell'atteso derby con il Foggia. La capolista è tornata a correre dopo la vittoria interna contro il Picerno lo scorso martedì, e domani (ore 18.30) sono attesi allo "Zaccheria" dai satanelli di Zeman, desiderosi di riscatto dopo lo stop sul campo della Turris.

(video da Facebook ssc Bari)