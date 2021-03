Trinitapoli, non si ferma all'alt della polizia: bloccato con la cocaina in macchina

Nel pomeriggio di venerdì 26 marzo la polizia di Trinitapoli (Bt) ha arrestato A.D.S., 43enne di San Ferdinando di Puglia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era a bordo della sua auto e la polizia ha deciso di controllarla, ma anziché fermarsi all'alt ha tirato dritto ed è fuggito, finché non è andato a sbattere contro un lampione. A quel punto ha tentato di scappare a piedi per le campagne, ma è stato raggiunto e bloccato. In auto aveva 28 cipolline di cocaina, 445 euro in banconote di vario taglio e un’agenda con gli appunti dell’attività di spaccio. Si trova ai domiciliari.