Barletta, lavoratori in nero in laboratorio mascherine: denunce

In un laboratorio tessile di Barletta che confeziona mascherine di stoffa anti Coronavirus erano impiegate quattro persone che lavoravano in nero e senza rispettare le norme per il contenimento dei contagi. Inoltre è stato accertato che due dei lavoratori percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i carabinieri, in collaborazione con personale Spesal e Inps.

Il titolare, al quale è stata sospesa la licenza, è stato denunciato per le violazioni al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stato sanzionato per aver fatto lavorare personale in nero e per la mancata applicazione del protocollo sanitario vigente in materia di contrasto alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Nel corso dei successivi accertamenti, due dei quattro lavoratori in nero sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato per indebita percezione del reddito di cittadinanza, avendo complessivamente percepito indebitamente circa undicimila euro di ammortizzatori sociali.