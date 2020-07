«The show... ghost my own»: l'assessore di Canosa e qualche problema con l'inglese

A Canosa di Puglia (Bt) l'assessora alla cultura, Mara Gerardi, dei Cinque Stelle, ha qualche piccolo problema con l'inglese. Ieri sera, in occasione di uno spettacolo teatrale di Tullio Solenghi, ha provato a riempire un vuoto sul palco, e il risultato è stato tutto da ridere: è così che «The show must go on» è diventato «The show ghost my own». E, probabilmente presa dall'emozione, ha parlato anche di «Accendere i riflettori... con la C maiuscola». Di certo avrà strappato qualche simpatica risata ai presenti!