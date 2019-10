Trafficavano eroina e marijuana tra Italia e Albania: sgominata banda nel Nordbarese

La polizia questa mattina ha sgominato nel Nordbarese una banda italo-albanese dedita al traffico internazionale di droga. TRa persone sono state arrestate: un barlettano di 51 anni, Davide Daddato, un tranese di 43, Umberto Di Benedetto, e un albanese di 30, Emiljano Mustafa. L'indagine è partita dall'arresto in flagrante di un 66enne di Molfetta, Gioacchino Spadavecchia, trovato in possesso di 12 panetti di eroina per un peso di oltre 4 kg, dopo essere appena sbarcato da un traghetto proveniente da Durazzo, in Albania. Un altro panetto era nascosto in cabina, e altri 11 nella sua abitazione nel comune barese.

Le successive indagini coordinate dalla Dia di Bari hanno consentito quindi di individuare un'organizzazione transnazionale che utilizzava insospettabili corrieri per trasportare eroina e marijuana dall'Albania all'Italia. Molti carichi di droga, destinati alla Calabria e alla Sicilia, sono stati sequestrati nel corso dei mesi. La banda era anche in contatto con un'organizzazione criminale della Ndrangheta di Cassano allo Jonio, che acquistava eroina e dava in cambio cocaina.

I due italiani si trovano nel carcere di Trani, il cittadino albanese è in una struttura detentiva del suo paese in attesa di estradizione.