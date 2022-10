Bollette alle stelle, a Bari la protesta dei commercianti

Triplicate. Saranno così le bollette del gas per le famiglie italiane il prossimo inverno, rispetto all’ultimo inverno prima della pandemia, il 2019-2020. Ma non si placano le proteste anche a Bari, dove questa mattina in piazza della Libertà in centinaia si sono radunati per denunciare l'aumento dei costi energetici. Ecco alcune reazioni.