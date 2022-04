Bari, atti vandalici al Parco Rossani, Decaro: «Il canestro era montato male»

BARI - Quello del canestro danneggiato al parco dell'ex Caserma Rossani di Bari non è stato un atto vandalico. Lo spiega oggi il sindaco della città Antonio Decaro in un post corredato dal video che vi mostriamo. «Spesso mi lamento degli atti vandalici nella nostra città. Questa volta, come potete vedere, il canestro del Parco Rossani non è stato danneggiato ma montato male in partenza. Non era un atto vandalico. Credo sia giusto dirlo ai cittadini e chiedere scusa. PS: nel frattempo ieri sera la ditta della manutenzione è intervenuta per fissarlo per bene».