Molfetta, la Cittadella degli Artisti lancia: «In&Out - Giovani in relAZIONE»

MOLFETTA - Trenta ragazzi e ragazze della città di Molfetta, tra i 18 e i 25 anni, hanno rotto l’isolamento che stavano vivendo a causa della pandemia con l’arte e la creatività. Sono i primi protagonisti del progetto “In&Out – Giovani in relAZIONE” del laboratorio urbano La Cittadella degli Artisti di Molfetta (gestito da una RTI che ha come capofila la Cooperativa Kismet).

“In&Out – Giovani in relAZIONE” prosegue con l’approfondimento dei temi individuati dai ragazzi attraverso un questionario (http://www.cittadellartisti. it/in-out/) con la visione di film, spettacoli, videoclip, e la facilitazione di esperti.

In programma c’è un laboratorio artistico multidisciplinare con professionisti di teatro, musica e danza che si baserà su un lavoro graduale che i ragazzi faranno innanzitutto su sé stessi, conoscendo le potenzialità espressive e creative del proprio corpo. Si realizzerà uno spettacolo multidisciplinare che rispetta le modalità comunicative di questa generazione di post adolescenti. Alla fine di tutta l’esperienza sarà prodotto un documentario: i momenti più significativi dell’intero percorso, dai primi incontri ai laboratori, saranno ripresi da un video maker. Altri appuntamenti sono previsti per lunedì 17 maggio e venerdì 21 maggio. Tutte le attività sono a ingresso libero previa prenotazione all'indirizzo info@cittadellartisti.it