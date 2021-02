Un corto contro la troppa burocrazia, girato a Bari, vince due premi in un Festival in India

BARI - Quante volte ci siamo lamentati per la troppa burocrazia che rallenta e spesso opprime le nostre vite? Ebbene, c’è un cortometraggio che ben raffigura questo comune sentire: «BuroCardioCrazia». Il corto, scritto e diretto dal giovanissimo regista barese Antonio Candalice, prodotto dalla barese Candalice Production è girato interamente a Bari. Non solo, la pellicola ha fatto il giro del mondo fino ad approdare in India, dove ha vinto due premi all'Uruvatti International Film Festival.

L'UIFF è un festival internazionale del cinema con sede in India, nella provincia di Madurai. La sua mission è quella di scoprire nuovi registi e nuovi attori, per promuovere i loro lavori e sostenerli nella realizzazione della loro arte.

«BuroCardiCrazia» ha vinto il premio come miglior film con protagoniste le donne e il premio speciale della giuria per miglior short film sperimentale.

Il cortometraggio, che vede come protagoniste Marica Girardi e Chiara Candalice ed è accompagnato dalle bellissime musiche originali composte appositamente da Davide Solfrizzi, è stato anche finalista ai Film Festival internazionali Kalakari, Cult Movie e Monkey Bread Tree, dove la giuria ha espresso il seguente, lusinghero commento: «In BuroCardioCrazia il senso delle proporzioni del mondo circostante è semplicemente grandioso»».