IoApro, domani scatta la rivolta dei ristoratori in tutta Italia: «Basta divieti, riapriamo i nostri locali»

BARI - Al grido di “l’unione a la forza” e “diamoci una sveglia”, domani 15 gennaio 50mila attività in tutta Italia, tra bar, ristoranti, ma anche palestre e piscine, terranno aperti i battenti e serviranno i propri clienti a prescindere delle norme in vigore nel territorio in cui si trovano. Molti esercenti da tutta Italia e anche in Puglia hanno già annunciato sui social che, per un giorno, non rispetteranno le norme previste nel Dpcm e apriranno le porte dei lori locali, a pranzo come a cena. La forma di protesta è stata lanciata dal pesarese Umberto Carriera. Il flash mob che sui social sta viaggiando con l'hashtag #IoApro, conta anche molti ristoratori pugliesi, tra questi c'è un ristoratore di Altamura che con un video postato su Facebook ha aderito all'iniziativa.

L’intenzione è quella di aprire le attività con l’orario e le modalità consuete. Ovvero servizio al tavolo e al bancone, a pranzo e a cena, indipendentemente dal colore associato alla regione d'appartenenza. Rispettando però le norme anti-contagio in vigore nei mesi estivi. L'unica restrizione in vigore resta quella del coprifuoco: “I conti devono essere serviti al tavolo entro le 21.45”, si legge nel ‘Dpcm’ parallelo. E la data scelta non è casuale: venerdì sarà infatti varato il nuovo Dpcm e molte regioni rischiano misure ancora più rigide rispetto a quelle attualmente in vigore, tra cui anche l’abolizione del servizio d’asporto per bar e ristoranti dopo le 18. L'iniziativa porta con sé cdue rischi: multe e sanzioni per gli esercenti e poca adesione dei clienti. Chissà cosa succederà.