Bitonto, rapinò supermercato e ferì dipendente alla testa: arrestato 25enne

Nei giorni scorsi la polizia di Bitonto (Ba) ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Savino Martinelli, venticinquenne bitontino, già gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali.

Il provvedimento restrittivo riguarda l’episodio verificatosi il 14 agosto 2020, quando l’indagato si introdusse all’interno di un supermercato, con una maschera sul volto e armato, minacciò un addetto e si impossessò del denaro custodito in una cassa. Puntando l’arma verso il dipendente, scatenò la sua ira nei confronti del malcapitato, colpendolo più volte alla testa con il calcio della pistola e ferendolo; poi, tentando di asportare il cassetto perse l’equilibrio, cadde per terra e l’addetto riuscì a difendersi dal rapinatore mettendolo in fuga.

Le immediate indagini hanno consentito di identificare in poche ore il colpevole, soprattutto grazie alle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, che hanno immortalato per brevi istanti il volto durante la colluttazione con il dipendente. L'indagato si trova in carcere.