Riapre il leggendario bar Mokador: così torna in vita un pezzo storico di Bari

BARI - Torna in vita il leggendario bar Mokador di Bari: l'inaugurazione dello storico locale è avvenuta pochi giorni fa. Il bar in una nuova veste tornerà ad animare il centro della città, proprio come faceva dagli anni 30 agli 80. Ad annunciarlo con un video postato su Facebook è il 50enne barese Francesco Carrassi, colui che ha deciso di inaugurare un esercizio commerciale con lo stesso nome, la stessa insegna e situato nello stesso punto del leggendario locale. Il Mokador si trova (tutt'ora) su corso Cavour ad angolo con via Imbriani, alle porte del Quartiere Umbertino. Che la medesima location gli porti fortuna.