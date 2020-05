Bari, torna a casa la 59enne greca sottoposta a trapianto di fegato al Policlinico

BARI - È tornata a casa e sta bene la paziente greca di 59 anni che il mese scorso ha ricevuto un trapianto di fegato al Policlinico di Bari grazie alla solidarietà della Rete trapiantologica italiana. È stato un volo militare dell’Aeronautica greca a prelevarla dal capoluogo pugliese dopo un mese trascorso in ospedale. La donna, in coma dall'8 aprile, era arrivata a Bari il 15 ed era stata sottoposta al trapianto due giorni dopo. In tre settimane di degenza, dopo aver seguito un percorso di riabilitazione, ha recuperato tutte le funzioni epatiche, motorie e cerebrali ed è stata infine dimessa. Prima di rientrare a casa, ha voluto ringraziare tutti i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei.

In Puglia, nonostante l'emergenza Covid, i trapianti non si sono fermati. Anzi. Nei primi cento giorni del 2020 sono stati già effettuati 39 interventi, circa il 20 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. I donatori hanno in media un’età di 49,5 anni: il più piccolo 16 anni, il più grande 71. La proiezione è di arrivare ad oltre 130 trapianti nel 2020 mentre nel 2019 gli interventi eseguiti in Puglia sono stati 103.