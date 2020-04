Monopoli, ruba tubi d'amianto da discarica: così il rischio di cancro arriva direttamente a casa

MONOPOLI (BA) - Cancerogeni dalla discarica a casa. È davvero curiosa la scena di fronte alla quale si sono ritrovati gli agenti della polizia locale nello scorrere i fotogrammi di una delle videotrappole piazzate sul territorio. Un uomo con il viso completamente coperto si è fermato a rovistare in un sito in cui ignoti avevano gettato via diversi rifiuti e alcuni anche pericolosi. Ha raccolto dei tubi di amianto e li ha portati via.

L’uomo si espone così al pericolo di tumore al polmone. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha chiaramente affermato che tutti i tipi di amianto (chiamato anche asbesto) sono cancerogeni. Fino a quando i manufatti sono integri non c’è problema ma in caso di rottura o se se ne maneggiano dei frammenti, la particelle invisibili che si staccano, se vengono inalate, sono polveri altamente tumorali con danni al polmone e provocano il mesotelioma pleurico. Per questo in Italia l’amianto è vietato dal 1992.

E nell’ultima settimana per i controlli anticovid sono stati controllati oltre 300 tra veicoli e persone munite di autodichiarazione, ma in 13 non avevano i noti giustificati motivi per essere in giro e sono state multate. Nell’attività è inclusa anche quella del controllo delle seconde case soprattutto nelle contrade durante il lungo ponte del 25 e 26 aprile.

Il comandante Michele Cassano fa sapere che in merito ai controlli e assistenza a chi è in quarantena per sospetta positività «il numero è diminuito nel corso della settimana grazie al termine di alcune quarantene obbligatorie, risultate negative a seguito del tampone. In totale sono stati circa 14 i controlli effettuati in diverse ore della giornata per la vigilanza delle persone costrette alla quarantena per essere state a contatto con i contagiati da covid -19. Ai cittadini in questione è stata offerta assistenza e, a quelli che ne hanno fatto richiesta, sono state consegnate mascherine e igienizzanti in dotazione alla Protezione Civile del Comune di Monopoli».

In attesa del 4 maggio, da ieri, dopo più di un mese di sospensione, ha ripreso l’attività mercatale settimanale del martedì la sola componente alimentare (30 operatori) con ingressi contingentati, misurazione della temperatura, punti di posizionamento dell’utente e linea di distanziamento sociale, come norme anticontagio. E come per l’ingresso nei supermercati, anche qui è consentito l’accesso a un solo componente del nucleo familiare, con mascherina e distanziamento.

A questa riapertura erano presenti in via Cosimo Pisonio nel tratto compreso tra la via Ippolito Nievo e via Cesare Beccaria sia il sindaco Angelo Annese, l’assessore alle Politiche del Commercio Aldo Zazzera e il comandante della polizia Locale Michele Cassano.