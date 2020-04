Emergenza Coronavirus, Decaro a Bari propone la «Pasquetta dal balcone»

BARI - E se la Pasquetta quest'anno la festeggiassimo dai balconi? L'idea parte da Bari ed è del sindaco Antonio Decaro. Lanciata così per scherzo tramite la consueta diretta del primo cittadino su Facebook, l'iniziativa un po' alternativa sta prendendo piede sui social. «Possiamo organizzare la Pasquetta sui balconi, non potremo stare tutti insieme fisicamente ma potremo farlo virtualmente, organizzando qualche collegamento, chi ha un giardino è più fortunato, chi non ha un balcone dovrà tenere l'uscio aperto».

«Oggi mi ha fatto un effetto particolare vedere don Fabio, il parroco, da solo nella Chiesa - ha raccontato - e ho ripensato a quello che accadeva negli anni scorsi, quando tanta gente ascoltava la messa fuori perché il numero delle persone non riusciva ad essere contenuto dentro la chiesa».

«Saranno così anche i prossimi giorni - ha aggiunto - compresi Pasqua e Pasquetta. Quando arriverà Pasquetta, normalmente la Pasquetta porta sfiga perché piove sempre, stavolta immagino che il tempo sara' bello ma dobbiamo stare in casa e organizzarci così. Magari a qualcuno di voi viene qualche idea, possiamo organizzare Pasquetta sul balcone, in cui decidiamo insieme cosa cucinare e cosa mangiare».