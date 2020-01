«Un pianoforte per strada» a Bari 12 ore non-stop di musica per beneficenza

La solidarietà è per tutto l'anno. Anche dopo il Natale, con la maratona musicale di 12 ore «Un pianoforte per strada - After Christmas». L'evento benefico organizzato dall’onorevole Francesco Paolo Sisto, giunto alla quarta edizione, è in programma oggi dalle 9 alle 21 in via Argiro 33. Il ricavato sarà donato ai volontari dell'associazione «Incontra» che da 12 anni offrono sostegno a 700 famiglie indigenti.

«Fare del bene deve comportare molto impegno - commenta Francesco Paolo Sisto - per avere uno sguardo profondo verso chi ha bisogno di aiuto dal punto di vista alimentare o sociale. Bari è da sempre una città mercantile, in cui spesso la domanda è “Cosa c'è per me?”. Adesso invece l'interrogativo principale da porsi è: cosa c'è per gli altri».

Il deputato di Forza Italia si esibirà in una lunga performance al fianco di altri musicisti baresi, del coro Black & Blues e degli Spartiti Uniti, gruppo di parlamentari della Camera autore del brano «Onorevole Natale». Anche gli sponsor della manifestazione hanno contribuito attivamente al successo della raccolta fondi: 150 biglietti dalla Camerata Musicale Barese, cioccolata calda e panettone per combattere il freddo da Jerome Caffè, l’associazione Giovani Medici per i servizi di consulenza, Napolitano Strumenti Musicali che a disposizione il pianoforte.

«La manifestazione - aggiunge Sisto - si trasformerà in un vero concerto in strada. Perché è stata organizzata al termine delle festività natalizie? Il sindaco Decaro non ci aveva concesso l'autorizzazione». Il ricavato sarà utilizzato per finanziare l'organizzazione logistica dell'associazione «Incontra». Dice il presidente Gianni Macina: «La sopravvivenza non passa da contributi pubblici. Abbiamo bisogno di carburante, i nostri fornitori principali si trovano a Molfetta. Senza furgoni non riusciremmo a garantire a 700 nuclei familiari grandi quantità di provviste fondamentali come frutta, verdure, latte, pasta e salsa di pomodoro». Grazie ai volontari, i senzatetto possono ritirare provviste o un pasto caldo per 365 giorni l'anno. «In piazza Balenzano - conclude Macina - abbiamo allestito anche un supermarket, accessibile a tutti, dove poter fare la spesa gratuitamente e in modo dignitoso. Si è creato un filo diretto attraverso i social network, i cittadini ci segnalano i casi più difficili e noi avvisiamo i responsabili comunali per attivare il pronto intervento sociale».