Monopoli, il Natale diventa uno spot per la raccolta rifiuti porta a porta

Iniziativa curiosa e 'social' quella del sindaco di Monopoli (Ba) Angelo Annese, che in occasione delle feste di Natale ha registrato un video-spot in cui ha approfittato per ricordare in maniera simpatica ai cittadini che dal 6 gennaio in tutto il territorio, comprese le contrade di mare, partirà il servizio di raccolta rifiuti porta a porta.

Il video per la regia di Francesco Fumarola con riprese e montaggio di Vincenzo Alba è stato realizzato nella casa di Babbo Natale in piazza Vittorio Emanuele II e vede la collaborazione delle ragazze di "Happy Centro animazione”.

Il messaggio si apre con un elfo che esce dalla casa con due piccoli bidoni per la raccolta differenziata. E mentre all’interno sono tutti impegnati a tirare a lucido gli ambienti, si scorge il Sindaco intento a completare l’Albero di Natale. «Natale per me è sempre stato famiglia e Monopoli è diventata ormai la mia grande famiglia», afferma Annese. Il suo messaggio viene però interrotto da un altro elfo mentre «da questo luogo magico e da questo luogo incantevole» sta mandando gli auguri a «tutte le famiglie monopolitane». L’elfo con una pattumella gialla gli chiede cosa conferire e il Sindaco non si tira indietro: «Plastica e metalli», precisa.