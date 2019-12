Altamura, percepiva reddito di cittadinanza e spacciava hashish: arrestato

La Guardia di Finanza di Altamura (Ba) ha arrestato un 57enne del luogo e ha sequestrato 60 grammi di hashish, denaro contante per 3700 euro, materiale per il confezionamento dello stupefacente e dieci candelotti esplosivi 'Rambo 2', costruiti artigianalmente. L'uomo era sotto la lente d'ingrandimento dei finanzieri da diversi giorni: era già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti, e i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione, in cui hanno trovato, appunto, le 11 confezioni di hashish, nascoste anche nei mobili, e il resto del materiale sequestrato. L'uomo è stato posto ai domiciliari: il giudice ha poi convalidato l'arresto e applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Da ulteriori indagini è emerso che l'arrestato percepiva il reddito di cittadinanza (circa 700 euro al mese). Pertanto i militari hanno segnalato tutto all'Autorità Giudiziaria per la sospensione del beneficio.