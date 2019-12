Luci di Natale pericolose e giocattoli contraffatti: GdF sequestra 2 milioni di oggetti nel Barese

La Guardia di Finanza di Bari e diverse compagnie dell'hinterland, hanno effettuato controlli mirati in 22 attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio che vendevano giocattoli e addobbi natalizi a prezzi particolarmente bassi. Pertanto le Fiamme Gialle dopo aver ispezionato gli esercizi commerciali hanno sequestrato circa 2 milioni di luci natalizie, 10mila giocattoli, 110mila tra addobbi e accessori, anche abbigliamento ispirato al Natale: tutto era contraffatto e non conforme alle normative di sicurezza. I prodotti elettrici erano fatti in modo da essere a facile rischio cortocircuito, i giocattoli erano privi del marchio CE, che in alcuni casi era stato applicato abusivamente.

Inoltre le Fiamme Gialle hanno individuato una rivendita a Castellana Grotte, di oltre 1100 metri quadri, sprovvista di autorizzazione per le strutture commerciali 'medie', pertanto i finanzieri hanno sequestrato la merce in vendita e identificato due lavoratrici in nero. In totale sono state denunciate 23 persone: 22 sono i titolari degli esercizi controllati, ritenuti responsabili di vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Una 23esima persona è stata denunciata per commercio abusivo di materie esplodenti, in quanto vendeva 75kg di fuochi d'artificio illeciti, e nel suo emporio era presente anche un uomo cinese senza regolare permesso di soggiorno.