Monopoli, cavallo a spasso tra le auto sulla statale: bloccato dalla polizia

Una scena incredibile quella che gli automobilisti di Monopoli (Ba) si sono trovati davanti agli occhi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre. Sulla strada per Capitolo, un cavallo trottava in libertà: era imbrigliato e sellato, ma da solo, e si stava dirigendo verso il centro della città. I testimoni, increduli, hanno lanciato l'allarme e immediatamente una pattuglia della polizia locale, che era in zona, si è precipitata per bloccarlo. Un'operazione non facile, anche perché inusuale, ma che è stata brillantemente portata a termine dagli agenti, che sono riusciti a fermare il cavallo, che marciava tranquillo ed elegante fra le auto. Successivamente si è ricostruito l'accaduto: l'animale è di proprietà di un fantino, che l'aveva portato in passeggiata vicino al mare. Tuttavia all'altezza di Torre Cintola, l'uomo ha raccontato di essere caduto dalla sella, e il cavallo, probabilmente a causa del rumore, si è spaventato ed è scappato, fino a raggiungere la statale, causando non poco scompiglio. Ma l'azione tempestiva della polizia ha fatto sì che si evitasse il peggio: animale, agenti e fantino stanno tutti bene.