Polignano a Mare: auto in fiamme sulla SS 16

Sembrava si trattasse di un cespuglio o di sterpaglie, ma invece a bruciare era proprio un'auto. Come si vede in queste immagini, poco fa, nella tarda serata del 16 agosto, sulla statale 16 in direzione Sud, poco dopo lo svincolo per Polignano a Mare (Ba), una macchina è stata avvolta dalle fiamme. Non si hanno per il momento ulteriori notizie: il fuoco e il fumo hanno comunque invaso la carreggiata. Maggiori dettagli nelle prossime ore.