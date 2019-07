Addio Norman Atlantic: la nave lascia il porto di Bari

L'ultimo viaggio della Norman Atlantic, il traghetto che prese fuoco la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, sarà verso la Turchia. La nave infatti alle 16 di oggi, venerdì 12 luglio 2019, ha abbandonato il porto di Bari.Con l’ausilio del rimorchiatore “Ionion Pelagos”, battente bandiera delle Isole Comore, la nave ha lasciato la banchina n. 30, dove era temporaneamente ormeggiata dal 5 maggio 2018, per iniziare la navigazione di trasferimento a rimorchio verso il porto turco di Aliaga, destinata alla demolizione in un cantiere del posto. Le verifiche sulla stabilità e l’idoneità alla navigazione della nave, da cui sono stati rimossi i liquidi inquinanti, ha consentito di garantire che ci fossero le condizioni per intraprendere un viaggio in massima sicurezza della durata di circa 6 giorni.

La motonave, giunta a Bari il 14 febbraio 2015, dopo un tragico e devastante incendio verificatosi nei locali garage nella notte tra il 27 e 28 dicembre 2014, durante il viaggio di linea dal porto greco di Igoumenitsa a quello di Ancona, lascia quindi il porto di Bari. Nel naufragio, avvenuto al largo delle coste albanesi, ci furono 31 vittime, di cui 12 morti accertati e 19 corpi mai ritrovati, e il ferimento di 64 dei circa 500 passeggeri. Gli accertamenti medico-legali hanno stabilito che 11 passeggeri sono morti per assideramento seguito da annegamento, alcuni caduti in mare mentre tentavano di salire sulle scialuppe, un corpo mai identificato, forse appartenente ad un adolescente clandestino, fu invece trovato carbonizzato all’interno del relitto.