LP a Melpignano, la versione «pizzicata» di «Lost on you»

Laura Pergolizzi, meglio conosciuta come LP: ecco l'ospite internazionale di questa edizione della Notte della Taranta, in programma questa sera a Melpignano. Oltre a lei, sul palco del concertone si esibirà anche Clementino, e i ragazzi de Il Volo, ieri hanno annunciato la loro partecipazione nel backstage. Come di consueto, ieri sera si sono svolte le prove generali della serata, aperte al pubblico, e i fortunati che sono riusciti ad assistere hanno ascoltato in anteprima questo versione «pizzicata» del più grande successo di LP, «Lost on You», brano inconfondibile caratterizzato dall'apertura con il "fischio" (peculiarità della cantante), ma che con questa veste acquista un fascino particolarissimo.

(video Gloria Indennitate)