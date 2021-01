Ecco il nuovo store di Pineider a Milano

Pineider, lo storico marchio specializzato nella realizzazione di carte pregiate, articoli in pelle e accessori per la scrittura fondato a Firenze nel 1774, ha inaugurato uno store monomarca in via Manzoni 12, in pieno centro a Milano, che si aggiunge ai due già presenti a Firenze e a Roma. Uno spazio di 200 metri quadrati dove i clienti possono vivere delle vere e proprie esperienze artigianali legate all’arte incisoria della carta e della pelle, cimentandosi in corsi di calligrafia, scegliendo il proprio inchiostro o realizzare assieme ai maestri artigiani Pineider un prodotto personalizzato.