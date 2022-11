«Something mine in me», fuori il nuovo video dei baresi Nothing More To Say

"Something Mine in Me" è il nuovo singolo dei pugliesi Nothing More to Say, quartetto punk rock attivo dal 2017 e composto da Francesco Ancona (voce e chitarra), Michele Milella (chitarra solista), Dario Miglietta (basso) e Maurizio Eracleo (batteria). Trattasi della prima anticipazione nonché del brano che dà il nome all'EP d'esordio della band in uscita il 14 novembre, prodotto dalla label indipendente Trulletto Records (Sebastiano Lillo, Bodah, Autune, LaMatta) e distribuito da Believe Music Italia.

Sebbene il sound del quartetto risulti caratterizzato da una disinvolta fusione di elementi punk, metal e funky, è impossibile non notare le influenze di mostri sacri quali Sum 41, Misfits e Rise Against. Il brano è accompagnato da un irresistibile videoclip diretto e filmato dal talentuoso videomaker Marco Meledandri, che porta i Nothing More To Say dal calcare i palchi a surfare fino alle spiagge.

Attivi dal 2017 i Nothing More to Say sono una band punk rock barese che trova la propria dimensione definitiva nel 2019; da allora inizia il lavoro su brani inediti, che vede luce a dicembre 2021 con l’EP omonimo autoprodotto e “Lost in the Rain” è il primo video tratto dallo stesso EP.