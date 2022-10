«Un blu più profondo», fuori il primo singolo del progetto pugliese Bouvier

“Un blu più profondo” è il primissimo singolo di Bouvier, atipico progetto indie cantautorale attivo da circa un anno, nato dal sodalizio tra Giovanni Palmer e Fabrizio Facø Convertini, autori, produttori e musicisti.

Trattasi del primo di una serie di singoli che verranno pubblicati e distribuiti dalla label/collettivo Dischi Uappissimi (LAZZARETTO, Checco Curci), accompagnato in questo caso da un particolare videoclip girato in super8 da Fabrizio Narcisi, che ha voluto rappresentare i due membri principali di Bouvier, Fabrizio e Giovanni, con la nostalgia e l’ironia che contraddistingue il progetto, portandoli nel loro ambiente di ispirazione principale: il bosco.

La canzone nasce da un’urgenza: non sempre si ha qualcuno che ci tiri su il morale. Bisogna dunque capire quanto sia importante l’indipendenza emotiva.

Questa canzone è stata il mio modo di ricostruirmi quando tutto mi è crollato addosso.

È stata una carezza che mi sono fatto da solo per scoprirmi autosufficiente, pubblicarla significa restituirla a qualcun altro che potrebbe averne bisogno. L’arrangiamento è il corrispettivo audio delle sensazioni e delle emozioni che il testo suggerisce. Gli armonici naturali che vengono fuori cantando Un blu più profondo.

«Lo stile vintage e malinconico del videoclip di Un blu più profondo è la rappresentazione visiva perfetta per la canzone. L’idea di Fabrizio Narcisi ci è piaciuta da subito perché rispecchia la semplicità e la dolcezza del brano. L’autunno è il mese migliore per visitare il bosco e le sue creature». (Giovanni Palmer)



Fabrizio Narcisi è un regista pugliese classe 1989. Nel corso degli anni ha filmato per i più grandi editori della moda internazionale come Love Magazine, Vogue Italia, L’Officiel Italia, i-D. E con i maggiori brand e gruppi Missoni, Swarovski, L’Orèal, Nike ed altri. Negli ultimi mesi ha seguito e filmato il tour internazionale dei Måneskin nonché un videoclip per l’artista Whitemary.