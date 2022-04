«Good vibrasao», il sound solare e scanzonato di Antonello Papagni

A pochi mesi di distanza dal primo singolo “Onde in bilico”, torna ad affacciarsi sulle scene l’istrionico songwriter e producer pugliese Antonello Papagni. “Good vibrasao” è la seconda anticipazione da “Visti da qui”, il suo primo album ufficiale in uscita in questo 2022. Un brano più solare e scanzonato rispetto al precedente singolo, dal testo ironico e dal sottile retrogusto afro-brasiliano, fotografia perfetta dell’approccio assolutamente imprevedibile e oltre i generi di Antonello Papagni.

«Il video che accompagna il brano è stato girato dallo stesso artista pugliese tra le strade di Foligno, magnifico borgo dell’Umbria, dove si incontrano l’elegante domatore di cavalli Gianluca e la splendida danzatrice Giovanna. Senza troppe pretese abbiamo giocato una domenica mattina soleggiata. Semplicemente Gianluca camminava e Giovanna danzava, diretti verso il meraviglioso parco dei Canapè....GOOD VIBRASAO! Le buone vibrazioni, la necessità di ricordarsi che la vita è meravigliosa e la musica e la danza ne sono la dimostrazione». Così lo stesso Antonello Papagni.