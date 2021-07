«Fino all'alba», fuori il primo fresco singolo della pugliese Manuela

Fino all’Alba è il primo singolo ufficiale dell’artista salentina Manuela Buccarelli, in arte “Manuela”, che vanta una lunga esperienza artistica come cantante (accompagnandosi alla chitarra) nei live delle piazze e dei locali più prestigiosi della Puglia. Il brano è stato composto dalla cantautrice in pieno lockdown, immaginando la freschezza e la bellezza di un’estate capace di alleggerire il peso di un anno difficile. La voglia di ritornare alla normalità ed alla leggerezza giovanile, unita al desiderio di ricondividere a pieno la socialità perduta in questo periodo di Covid, hanno trovato nell'estate il terreno espressivo più consono alla sensibilità dell'artista che nel mood ritmico del brano e nella scrittura testuale e melodica ha saputo dare forma al suo iridescente universo creativo. La canzone, con il suo ritmo incalzante, invita alla ricerca della felicità nelle piccole cose, a vivere i momenti più belli trasformando ogni avvenimento negativo in esperienza positiva oltre che a bagaglio di vita.

Il brano è accompagnato da un videoclip che è stato girato in una delle location più belle del Salento, l'Augustus Resort di Santa Cesarea Terme. La cantautrice ha pensato di dare forma ad una coreografia tutta da ballare, grazie alla partecipazione del gruppo di ballo “ ASD DANCE FOR LIFE” di Muro Leccese (in provincia di Lecce) guidato dall’insegnante di ballo Antonella Verardi. Il brano è una produzione artistica del M° Ermanno Corrado (Corrado Productions) e sarà in uscita con l'Etichetta Discografica SONOS MUSIC RECORDS (Maffucci Music) con distribuzione "Artist First" dal 27 luglio 2021 su tutti i digital stores. “Fino all'alba” è un inno alla vita nel segno di Manuela, una canzone tutta da ballare e cantare.