«Retrogusto», il viaggio in musica del pugliese Pier Dragone fa tappa tra Ruvo e Poggiorsini

Torna a far ascoltare la sua musica Pier Dragone, questa volta a bordo di una inconfondibile Fiat 127 bianca. Alla guida dell’autovettura dal sapore vintage, infatti, il cantautore pugliese appare nel videoclip del nuovo singolo “Retrogusto”, girato fra le campagne della Murgia, tra Ruvo e Poggiorsini, con le scene finali nel "Jazzo del Demonio”.

Uno scenario adatto a raccontare il testo di "Retrogusto", brano che narra di un incontro casuale fra un musicista in viaggio ed una viaggiatrice solitaria. Lui un po' misantropo, ossessivamente ordinato, che detesta gli imprevisti. Lei luminosa, sbarazzina e in cerca di avventura. Viaggiano insieme fra le campagne pugliesi, scoprendosi affini e condividendo momenti di serenità. Ma lui, il musicista in viaggio, alla fine non sarà più così certo che tutto ciò che è accaduto sia completamente reale.

«"Retrogusto" è un brano dal mood country-folk, dal sapore vagamente estivo e spensierato. Si fregia di essere stato registrato con Denny Trent, grande interprete del genere, alla chitarra acustica Nashville e alla chitarra elettrica, negli A.Ma. Records Studio. Abbiamo pensato di estrarre questo singolo, facendone un videoclip, in questa estate così piena di voglia di ripartire e di viaggiare», spiega Pier Dragone.

Terzo singolo estratto dal nuovo album "Sarò franco" pubblicato dal cantautore. Una canzone scritta diversi anni fa, nella quale egli cerca di tratteggiare lo scenario umano, un po' amaro, di chi si accomoda in una vita fatta di schemi e sicurezze, finendo col rimpiangere inconsciamente un passato più ricco, connotato da rischi ma anche da pura libertà. Una storia tradotta in immagini dal videoclip con soggetto, sceneggiatura e regia firmati da Luca Borrello e riprese, montaggio e post-produzione a cura di Giuseppe Chirico. Nei panni della ‘viaggiatrice’ Ilaria Giordano al fianco dello stesso Pier Dragone, il musicista in viaggio.