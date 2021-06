Delbyy, il sogno della musica da San Severo ai casting di Amici

Si chiama Delbyy, anche se il suo vero nome è Kevin, ha 19 anni ed è un cantautore di San Severo, nel Foggiano, in attesa dell'esito del casting di Amici 21. Il giovanissimo, che fa musica da un paio d'anni, ha cominciato a scrivere brani per tirare fuori ciò che aveva nel cuore. «Scrivere e cantare mi fa sentire libero e felice in un mondo dove la felicità sembri passare in secondo piano - racconta - ho pubblicato 7 brani sulle piattaforme digitali e superato i 600mila ascolti. Adesso sono in attesa dell’esito del casting di Amici e ho in previsione molti brani da pubblicare, devo di cambiare la mia vita e voglio farlo con la musica».