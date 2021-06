«Tutte quelle cose», il coraggio di osare nel nuovo singolo del duo pugliese Atomi

Si chiama 'Tutte quelle cose' ed è il nuovo singolo del giovanissimo duo pugliese Atomi, distribuito da Artist First. Un brano che racconta una storia d'amore autentica, in cui dopo una serie di eventi, si inizia pian piano a sgretolare ciò che legava il ragazzo e la ragazza. Abbiamo fatto qualche domanda ad Antonio Longo, classe ’01 (voce), e Cosimo Milone, classe ‘99, (chitarra), di Francavilla Fontana (Br).

«Tutte quelle cose», come nasce l'idea di questo singolo e che cosa ci dobbiamo aspettare?

«Sentiamo spesso dire che in amore vince chi osa e la maggior parte delle volte, osare è il passo più giusto da fare. “Tutte quelle cose” è un brano nato per dar voce a quegli stati d’animo in cui ci si trova quando si è in bilico,quando non si sa cosa fare, specialmente se osare o non osare. Il fulcro della canzone è proprio il perenne rimorso di non aver osato, quando sarebbe stato opportuno invece farlo. Sicuramente è un brano che porta, oltre che una buona dose di good vibes, anche un po’ di spensieratezza»

Un brano che racconta un tormento ma in maniera scanzonata: secondo voi la musica è in grado di trasmettere messaggi importanti anche con toni meno 'seriosi'?



«Assolutamente sì, nel nostro ultimo singolo accade proprio questo. Anche se le linee melodiche della canzone possano trasmettere all’ascoltatore allegria e serenità, il tema trattato invece non è poi così tanto allegro. Ci sono molti artisti che utilizzano questa modalità, per trattare, oltre che messaggi anche temi importanti. Secondo noi è un modo per non far pesare eccessivamente all’ascoltatore uno stato d’animo,un momento,un periodo o un tema che quest’ultimo ha vissuto in prima persona»

Qual è il segreto della vostra alchimia musicale?

«Ci conosciamo da 15 anni circa, siamo migliori amici e secondo noi, è proprio questo quello che ci rende legati come duo; sicuramente però, la nascita di questo progetto ci ha fatto legare ancora di più. Abbiamo sempre suonato insieme fin da piccoli, quando ci esibivamo durante le ricorrenze religiose e non, nella nostra chiesa. Sappiamo di poter contare sempre l’uno su l’altro ed entrambi cerchiamo sempre di fare meglio giorno dopo giorno»

Come proseguirà il vostro percorso artistico?

«Sicuramente abbiamo intenzione di affiancarci ad una realtà in grado di sostenere al meglio il nostro progetto artistico musicale, in modo da far emergere al meglio tutte le nostre potenzialità. Abbiamo molte idee da voler concretizzare e non vediamo l’ora che arrivi il momento giusto per noi,il nostro momento»