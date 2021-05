I Lost tornano a Bari per il «virtual tour» tra le radio universitarie: nuovo brano con un tuffo nei ricordi

A pochi mesi dall’uscita di Banksy, singolo pubblicato lo scorso 15 gennaio, i Lost tornano con un nuovo brano, 'Come ci siamo arrivati' (Artist First per conto di Sorry Mom!), e per l’occasione fanno un viaggio virtuale lungo lo stivale in compagnia delle emittenti universitarie. Canzone dalle sonorità malinconiche, “Come Ci Siamo Arrivati” è una ballad nostalgica che racconta la fine di una storia d’amore – raccontano i Lost composti da Walter Fontana, Roberto Visentin e Luca Donazzan – Parla del momento in cui ti rendi conto che la vita nonostante tutto va avanti: il dolore passa e ciò che resta sono solo brevi istanti impressi nella mente che ogni tanto riemergono, ma che guardi con occhi diversi. Certo, a volte, ti chiedi come ci si arriva davvero a fingere, dimenticare o semplicemente voltare pagina. Ma la verità è che la vita è così e ognuno di noi può trovare una risposta, solo andando avanti.

Dallo scorso 16 Aprile, il brano è in tutte le radio italiane e, per l’occasione, è partito anche un Virtual Radio Tour in collaborazione con RadUni (Associazione Operatori Radiofonici Universitari) e le emittenti di tutto il Paese. I Lost sono stati ospiti, in video collegamento dal loro studio, anche di Radio Frequenza Libera, webradio universitaria pugliese. Un tour per vivere passato, presente e futuro della loro carriera musicale. Seppur in modo virtuale, la band è tornata, quindi, a Bari dove tutto è iniziato. Nell'estate del 2007, infatti, il gruppo si iscrive al Cornetto Free Music Audition, ottenendo la selezione per la diretta del programma "TRL Extra Live" del capoluogo pugliese

Oltre a raccontare i nuovi lavori, Banksy e Come Ci Siamo Arrivati, infatti, la band ad ogni tappa rivive un successo del passato svelando curiosità e retroscena.

«Essere tornati a scrivere musica insieme è stato come ricominciare a vivere. Abbiamo ritrovato quella scintilla che ci ha permesso di raggiungere traguardi che sembrano irraggiungibili – rivela la band –. Certo, rispetto al passato, ora la musica è tutta più veloce e viaggia su playlist e a volte questo rischia di far perdere quella magia che un tempo si creava con l’album vero e proprio. Ma noi rimaniamo sul pezzo, pronti a vivere questo nuovo viaggio facendo ciò che ci riesce meglio, ovvero scrivere canzoni».