The Resonance: nel nuovo album rinascono gli anni '80, alla riscoperta di synth e drum machines

È uscito il 15 maggio su tutte le piattaforme digitale The Resonance X, album di debutto dei The Resonance, duo musicale tarantino composto da Gianfranco Carone e Fabio Todaro, che si diverte a riscrivere e trasfigurare le sonorità sintetiche digitali degli anni ‘80, tanto care alla musica attuale. Dieci tracce in cui c’è un uso sapiente di computer, campionatori, drum machines e synth virtuali per «smontare» le tradizioni di quell’epoca e reinterpretarle secondo nuove regole, attingendo dal passato, ma senza nostalgia.

Un’operazione minuziosa, anticipata dal singolo People, uscito ad aprile scorso, con il suo sound lento ma aggressivo, e da The Train, il cui videoclip è stato girato sulla locomotiva nella tratta Tirano-Chur, in Svizzera, e che riporta alla carica musicale pop-trance degli anni ‘90.

Nel disco grande spazio ad arpeggiatori accattivanti, crescendo mozzafiato, ma anche ad ampi tappeti musicali, e questo «contrasto» tra passato e futuro si percepisce bene anche in Man e Materiality, brani in cui le macchine analogiche messe in moto sembrano quasi trascinare l’ascoltatore. Un plauso va fatto anche al più meditativo Porque tu, carico di atmosfera. A livello sonoro evidenti sono gli accostamenti ai Depeche Mode degli esordi, agli Heaven 17, Ultravox, The Human League, e altre band che hanno fatto la storia del sound anni ‘80 - primi ‘90, di cui i due artisti sono grandi appassionati.

L’intero album è stato registrato nel The Shark Studio di Gianfranco Carone, ed è stato affiancato da un lunghissimo lavoro di ascolto, selezione e ricerca nei vinili di quegli anni, specie nelle tracce nascoste, lavoro che ha spinto i The Resonance a costruire un prodotto che riporta alle atmosfere delle inquietudini esistenziali della generazione post-punk.

Del resto la storia del duo comincia oltre 40 anni fa, quando si uniscono musicalmente con la band dei Romantici Fiumani, che intraprende un cammino nella new wave italiana. Dal gruppo poi escono entrambi per intraprendere altre strade: tra le esperienze citiamo quella della band Nebula 6, con tre dischi all’attivo, e quella nelle cover band del territorio, tra cui i Vasco.kom.

Il percorso musicale dei The Resonance si spinge, invece, nella riscoperta delle sonorità degli anni ‘80, tra sintetizzatori e drum machines, riportando anche gli ascoltatori del presente nel crescendo complesso di ritmi incessanti e nelle atmosfere elettro-pop e new wave tipiche di quei tempi.